تويتر يشتعل بالأساطير.. الأهلي يقبل تحدي روما ويدعو ليفربول.. و«الريدز» يرد بـ محمد صلاح

تحاول أندية العالم رسم البسمة على وجوه محبي كرة القدم في العالم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في حصد الآلاف من الأرواح ووقف كافة الأنشطة الرياضية بالعالم.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أصدرت بياناً، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020"، وذلك بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعاً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقام الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي على موقع تويتر بنشر تغريدة رد فيها على نادي مارسيليا الفرنسي في تحدي الأساطير.

ووجه حساب نادي روما تحدياً لكل من أندية الأهلي المصري والاتحاد السعودي وفالنسيا الإسبانى، للمشاركة في التحدي الخاص بالأساطير.