ياسر إبراهيم يكشف سبب عودته للتشكيلة الأساسية مع فايلر

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية عودته لتشكيل الأهلي من جديد بعد استبعاده في فترة من الفترات من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق. حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق. وقال ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تدربت بشكل قوي وقمت بخوض تدريبات منفردة وإضافية في الجيم بمفردي". على قناة النهار: "تدربت بشكل قوي وقمت بخوض تدريبات منفردة وإضافية في الجيم بمفردي". وتابع: "تحدثت مع فايلر بشأن المشاركة وهو طلب مني التدرب بشكل جيد حتى نجحت في العودة من جديد للتشكيل".

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