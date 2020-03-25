فيديو جميع أهداف كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين صفوف عملاق الكرة الإنجليزية “مانشستر يونايتد” في الفترة من 2003 إلى 2009، واستطاع التتويج بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبعض الكؤوس بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا 2008.

وصلت عدد مشاركات كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ل 196 مباراة، سجل خلالهم 84 هدفًا، واستطاع التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم 2008 على حساب ليونيل ميسي.

وسجل رونالدو 16 هدفًا فقط مع مانشستر يونايتد في 55 مباراة بمنافسات دوري أبطال أوروبا خلال ستة مواسم، وهو أقل من عدد الأهداف الذي استطاع الوصول له رفقة ريال مدريد في موسم 2014/2013 (17 هدفًا).

وكان رونالدو قد إلتحق بصفوف العملاق الملكي ريال مدريد في صيف 2009 نظير مبلغ 90 مليون يورو، وبعد سنوات قليلة من انفجار رونالدو التهديفي في الدوري الإسباني وصف مدربه السابق في مانشستر يونايتد “السير أليكس فيرجسون” تلك الصفقة بأكبر سرقة في التاريخ.

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وتم تقييم قيمة كريستيانو رونالدو لتصل لأكثر من 200 مليون يورو، وذلك بعد تعملقه الكبير مع ريال مدريد وتسجيله لأكثر من 200 هدف في خمسة مواسم فقط.

جميع رونالدو مع مانشستر يونايتد