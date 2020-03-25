الارشيف / اخبار الرياضه

فيديو جميع أهداف كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

لعب النجم البرتغالي بين صفوف عملاق الكرة الإنجليزية “مانشستر يونايتد” في الفترة من 2003 إلى 2009، واستطاع التتويج بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وبعض الكؤوس بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا 2008.

وصلت عدد مشاركات كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في ل 196 مباراة، سجل خلالهم 84 هدفًا، واستطاع التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم 2008 على حساب ليونيل .

وسجل رونالدو 16 هدفًا فقط مع مانشستر يونايتد في 55 مباراة بمنافسات خلال ستة مواسم، وهو أقل من عدد الأهداف الذي استطاع الوصول له رفقة في موسم 2014/2013 (17 هدفًا).

وكان رونالدو قد إلتحق بصفوف العملاق الملكي ريال مدريد في صيف 2009 نظير مبلغ 90 مليون يورو، وبعد سنوات قليلة من انفجار رونالدو التهديفي في وصف مدربه السابق في مانشستر يونايتد “السير أليكس فيرجسون” تلك الصفقة بأكبر سرقة في التاريخ.

Advertisements

وتم تقييم قيمة كريستيانو رونالدو لتصل لأكثر من 200 مليون يورو، وذلك بعد تعملقه الكبير مع ريال مدريد وتسجيله لأكثر من 200 هدف في خمسة مواسم فقط.

جميع رونالدو مع مانشستر يونايتد

أفضل موسم لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جميع أهداف كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا