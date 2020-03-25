مفاجأة.. برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع الحسن بليا مهاجم مونشنجلادباخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن محاولات نادي برشلونة، في ضم “الحسن بليا” مهاجم “بوروسيا مونشنجلادباخ” الألماني، في الميركاتو الشتوي الماضي، لتعزيز خط هجوم الفريق.

وكان فريق برشلونة قد قرر دخول الميركاتو الشتوي الماضي، بهدف التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب “لويس سواريز وعثمان ديمبيلي” بسبب الإصابة، ونجح بالفعل في التواصل مع عدد من الأندية، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، ان إدارة برشلونة تواصلت مع إدارة فريق “مونشنجلادباخ“، بشأن التعاقد مع “الحسن بليا” هداف الفريق، الذي يلعب كمهاجم صريح بالإضافة إلى اجادته اللعب في مركز الجناح المتقدم.

وأضافت ان الفريق الكتالوني قدم عرضًا كبيرًا بلغت قيمته 50 مليون يورو، إلا ان إدارة الفريق الألماني رفضت التفريط في المهاجم الفرنسي.

ورغم انتهاء سوق الانتقالات في أوروبا وإسبانيا، إلا ان إدارة “برشلونة” لم تستسلم، واستخدمت ورقة ديمبيلي المصاب، حتى يسمح لهم الاتحاد الإسباني بضم مهاجم جديد.

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ووافق الاتحاد الإسباني على طلب البلوجرانا وتمكن بالفعل من التعاقد مع “مارتن برايثوايت“، قادمًا من “ليجانيس” مقابل 18 مليون يورو.

وشارك “بليا” في 22 مباراة هذا الموسم مع “مونشنجلاباخ” بالدوري الألماني، وساهم في تسجيل 15 هدف، حيث سجل 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكان مونشنجلاباخ قد تعاقد مع “الحسن بليا” في الميركاتو الصيفي 2018، قادمًا من صفوف فريق “نيس” الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وبعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

ويعد المهاجم صاحب الـ27 عامًا، أغلى صفقة في تاريخ بوروسيا مونشنجلادباخ متفوقا على صفقة ضم المدافع “ماتياس جينتر” من صفوف بوروسيا دورتموند، والتي بلغت قيمتها 17 مليون يورو.