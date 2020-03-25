اللاعب السويدي إبراهيموفيتش يفكر في الاعتزال
يمن شباب نت - متابعات
الثلاثاء, 24 مارس, 2020 - 11:59 مساءً
[ إبراهيموفيتش ]
قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، يفكر في الاعتزال.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن اقتراب رحيل الثنائي الإداري، بوبان وباولو مالديني، عن ميلان، قد يؤثر على مستقبل زلاتان، حيث كان هذا الثنائي العامل الأكبر، في إقناعه بالعودة لصفوف الروسونيري.
ولفتت إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وحالة الطوارئ المعلنة، وابتعاد اللاعب عن زوجته وأطفاله الذين يقيمون حاليًا في السويد، قد يفكر إبرا بشكل أكبر في ترك عالم الكرة.
وأكدت الصحيفة أن إيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان، سيحاول الحفاظ على زلاتان، إلا أن الكلمة الأخيرة ستكون للمهاجم السويدي.
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