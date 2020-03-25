رياضة | تصريح مفاجئ من سترلينج بشأن عودته إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ من سترلينج بشأن عودته إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإنجليزي رحيم سترلينج نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن الأنباء المنتشرة حول عودته إلى صفوف نادي ليفربول مرة أخرى.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى احتمالية انتقال سترلينج إلى صفوف نادي ليفربول مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رحيم سترلينج في تصريحات صحفية تعليقا على احتمالية عودته إلى ليفربول: "هل أعود إلى ليفربول؟ لأكون صادقا معك أحب ليفربول، لا تستغرب ذلك فهم دائما في قلبي هل تعرف ما أعنيه، أنه فريق قام بالكثير بالنسبة لي في مرحلة النضج".

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يذكر أن سترلينج كان قد لعب لصفوف نادي ليفربول منذ عام 2010 وحتى عام 2012 حتى انتقل إلى صفوف نادي مانشستر سيتي بعد ذلك واستمر معهم حتى الآن.

وقد شارك رحيم سترلينج في 39 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع هدفين آخرين.