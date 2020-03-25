رياضة | صراع إنجليزي إسباني على التعاقد مع موهبة ليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إسباني على التعاقد مع موهبة ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في التوقيع مع موهبة ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لي 10 سبورت" الفرنسية، فإن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع فكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي.

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وكان أوسيمين قد انضم للفريق الفرنسي في يوليو الماضي، قادما من فريق شارلروا البلجيكي.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيدخل معركة شرسة مع نادي ريال مدريد، والذي بدوره يرغب في ضم اللاعب لتعزيز خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك صاحب الـ21 عاماً، مع ليل في 38 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، نجح في تسجيل 18 هدفاً، قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد.