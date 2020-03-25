رياضة | الأتفاق السعودي يطلب ضم أزارو نهائياً من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأتفاق السعودي يطلب ضم أزارو نهائياً من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الأتفاق السعودي في شراء الدولي المغربي وليد أزارو بشكل نهائي من النادي الأهلي، وذلك بعد تألق اللاعب المعار خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن إدارة الاتفاق بقيادة خالد الدبل، قد خاطبت النادي الأهلي لشراء وليد أزارو بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن أزارو ظهر بشكل لافت ورائع منذ استعارته من الأهلي، وجاء ذلك بعد التقرير المفصل الذي قدمه الجهاز الفني للإتفاق بقيادة خالد العطوي.

وشارك أزارو مع الأتفاق في سبع مباريات وسجل ثلاثة أهداف في 499 دقيقة فعليه لعبها مع الفريق، وصنع هدفا.