رياضة | تقرير إسباني يوضح هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إسباني يوضح هدف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة تقرير حول هدف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت ماركا:" اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني هو هدف نادي ريال مدريد الإسباني الأول في الصيف المقبل للتعاقد معه حيث تبحث إدارة النادي الملكي عن مهاجم جديد لخلافة المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه الذي أصبح قريب من الخروج على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:"تبلغ قيمة المهاجم الدولي النرويجي هالاند صاحب ال19 عامًا ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم".

واختتم صحيفة ماركا تقريرها كالتالي:"ماريانو دياز مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف، رغم تمسكه بالاستمرار".