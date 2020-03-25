رياضة | رمضان صبحي: لحم اكتافي من خير النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: لحم اكتافي من خير النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إنه يعود بالفضل إلى ما هو عليه الآن للنادي الأحمر بعد توفيق الله.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لحم كتافي من خير النادي الأهلي، ولولاه لن يكن لي أي إسم ولن يوجد رمضان صبحي".

وتابع :"جمهور النادي الأهلي كبير، و فأنا واحدا من الجماهير وسافرت لتشجيع الفريق في الكثير من المباريات".

والجدير بالذكر أن رمضان صبحي يلعب هذا الموسم معارا للنادي الأهلي قادما من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.