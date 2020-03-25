رياضة | رمضان صبحي: افتقد لعبد الله السعيد داخل الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: افتقد لعبد الله السعيد داخل الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يفتقده في الفترة الحالية في الملعب.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا أحب عماد متعب، وتعلمت منه الكثير فكنت أتواجد معه في الغرفة دائما".

وأضاف :"أفتقد لعبد الله السعيد في الملعب، فعندما كان يلعب بجواري كنا نفهم بعض بدون أي شيء".

وتابع :"عندما أشارك معه كان يمنحني الراحة وأتمنى له التوفيق".

