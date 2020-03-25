رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يوضح حقيقة انضمامه للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يوضح حقيقة انضمامه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يمكن أن يلعب لنادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لا يمكن أن انتقل لنادي الزمالك في أي يوم من الأيام".

وتابع :"لم يحدث هناك أي تفاوض نهائيا للانتقال للزمالك".

وعن اللاعب الذي من الممكن أن يشارك في الفريق الأول قال :"عربي بدر لاعب جيد للغاية ويتدرب بشكل مميز مع الفريق الأول".

وأشار :"علاقتي مميزة بتريزيجيه فهو "عشرة" عمر".