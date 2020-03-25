رياضة | متعب يروي وجهة نظره في مسألة رحيل حسام عاشور عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب يروي وجهة نظره في مسألة رحيل حسام عاشور عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عماد متعب مهاجم الأهلي السابق رسالة لحسام عاشور لاعب الأهلي، والذي أعلن النادي الأحمر عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم.وقال في تصريحات تلفزيونية :"موضوع حسام بالنسبة لي يكون مختلف عن وجهة نظر الناس".

وأضاف :"لي وجهة نظر في خروج اللاعبين الكبار من أنديتها فحسام ابن الأهلي وأكثر اللاعبين حملا للبطولات وهو تاريخ كبير".

وتابع :"تحدثت معه وهو يرى بأنه لا يزال يرغب في استكمال مسيرته في الكرة".

وواصل :"حسام له كل التقدير والاحترام وعلينا مساعدته لأن حسام عاشور بستحق كل ما نتخيله لأنه قدم كل ما لديه للنادي الأهلي".

وأتم :"حسام عاشور نموذج للاحترام وعلينا احترام القرار الذي سيتخذه".