رياضة | رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لإكرامي وعاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لإكرامي وعاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رمضان صبحي لاعب الأهلي رسالة لزميليه في الفريق الأحمر شريف إكرامي وحسام عاشور عقب إعلان رحيلهما عن النادي نهاية الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"سنفتقد شريف إكرامي وحسام عاشور في الأهلي خلال الفترة المقبلة، لن تجد مثلهما كثيرًا".

وأضاف :"شريف هو صديقي وأخي وتعلمنا منه الكثير في النادي، وأتمنى له التوفيق في الخطوة التي سيتخذها".

وتابع :"عدم المشاركة في المباريات لمدة موسمين أمرا ليس بالسهل، فشريف كان يخوض التدريبات بشكل قوي ولم يفتعل أي أزمة واتفقت معه في القرار الذي اتخذه".

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وواصل :"المشاركة في المباريات حق مشروع لأي لاعب، شريف يشعر بأنه لا يزال قادر على العطاء".

وتابع :"أما حسام عاشور فمنذ أن أصبحت لاعبا للكرة وأنا أجده في وسط الملعب".

وأتم :"لن يأتي مثله في النادي الأهلي كشخصية واحترام، وأتمنى له التوفيق كنت أتمنى أن يستمر في النادي لكن هذه وجهة نظر".

