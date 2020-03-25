رياضة | رمضان صبحي: خسارة الأهلي للقب إفريقيا في أخر موسمين يرجع لأسباب غير كروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: خسارة الأهلي للقب إفريقيا في أخر موسمين يرجع لأسباب غير كروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن الفريق الأحمر بات قريبا من التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في نستختها الحالية.

وقال نجم القلعة الحمراء في تصريحات تلفزيونية :"عدم تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا في أخر نسختين يرجع لعوامل غير كروية".

وتابع :"الخسارة من صن دوانز كان بمثابة الكابوس، ولا أحد يعلم ما حدث في الملعب وقتها".

وواصل :"كان من الممكن أن نخرج بالخسارة بأقل الأشياء من مباراة صن دوانز التي خسرناها بالخمسة لكن حدث ما حدث".

