رياضة | ياسر إبراهيم يكشف كواليس انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يكشف كواليس انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انه طلب من المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم المغالاة من أجل الإنتقال للقلعة الحمراء.

قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فترة مفاوضة الأهلي مع سموحة كانت الأصعب في السنوات الماضية.

وأكد ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقدت جلسة مع المهندس فرج عامر من أجل عدم المغالاة مع مسؤولي الأهلي لرغبتي في الانتقال للأهلي"

وتابع: "أشكر المهندس فرج عامر لانه استجاب لطلبي وأتم الصفقة وهو صاحب فضل كبير عليا"