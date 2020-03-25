رياضة | صدمة لـ "ريال مدريد وبرشلونة".. ليفربول يرصد 74 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لـ "ريال مدريد وبرشلونة".. ليفربول يرصد 74 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب يرغب في التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة إكسبرس البريطانية أن ليفربول يجهز مبلغ 74 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم فابيان رويز الذي ينافس عليه أيضًا كلا من ريال مدريد وبرشلونة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة أبدت اهتمامها الكبير بالنجم الإسباني الدولي رويز في الفترة المقبلة بعد الآداء المميز مع الفريق الإيطالي ومنتخب إسبانيا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلًا من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أيضًا من الفرق المهتمة بضم النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية توريس وكيل أعمال فابيان رويز أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة قدمت عروضًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.