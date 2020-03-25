رياضة | ياسر إبراهيم يكشف عن طلب فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يكشف عن طلب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن تحدياته خلال الفترة الماضية حتي أثبت نفسه للمدرب السويسري رينيه فايلر، للمشاركة أساسيًا.

وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية عودته لتشكيل الأهلي من جديد بعد استبعاده في فترة من الفترات من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "تدربت بشكل قوي وقمت بخوض تدريبات منفردة وإضافية في الجيم بمفردي"

وتابع: "تحدثت مع فايلر بشأن المشاركة وهو طلب مني التدرب بشكل جيد حتى نجحت في العودة من جديد للتشكيل"