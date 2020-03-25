رياضة | رمضان صبحي يكشف تفاصيل مشكلته مع بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف تفاصيل مشكلته مع بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، إن مشكلته مع زميله السنغالي أليو بادجي مهاجم الأحمر انتهت تمامًا.

وقال نجم المارد الأحمر في تصريحات تلفزيونية :"ما حدث مع أليو بادجي هي مشادة في الملعب، وانتهت عقب الدخول لغرفة خلع الملابس".

وتابع صبحي :"اعتذرنا لبعضنا والأمر انتهى سريعا في خلال 15 دقيقة، ولا يوجد أي أزمة بيننا نهائيًا".

وأتم رمضان صبحي تصريحاته قائلًا :"لو لم يكن هناك صلح بيننا كان من الممكن أن يتم ترويج هذا الأمر لكنها انتهت سريعا".