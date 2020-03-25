رياضة | رمضان صبحي يحكي أسباب عدم ظهوره بشكل جيد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحكي أسباب عدم ظهوره بشكل جيد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال في تصريحات تلفزيونية :"الدوري الإنجليزي صعب، ومريت بظروف غير جيدة".
وأضاف :"لم تتاح لي فرصة حقيقية حينما كنت لاعبا في ستوك سيتي لتقديم مهاراتي".
وتابع :"عندما انتقلت إلى هيدير سفيلد تاون شاركت في جميع المباريات والمدرب أبلغني بأنه في المباريات الكبيرة من الممكن أن أكون بديلا".
وزاد :"قبل مباراة واتفورد في ملعبنا بهيدير سفيلد تاون تعرضت للإصابة بكدمة قوية وأجريت أشعة على مكان الإصابة وأبلغوني بأنني سأحتاج إلى أسبوعين للعودة للملاعب".
وأكمل :"سافرت لندن لطبيب كبير هناك وقمت بعرض نفسي عليه ومنحني العلاج وعدت للملاعب بعد أسبوعين، لأعود بعد شهر ونصف".
وواصل :"النتائج كانت سلبية مع الفريق والمدرب رفض إجراء أي تتغيرات وواجهني سوء توفيق، وبالتالي لم أشارك مع الفريق ومن هنا بدأت التفكير في الرحيل لكي أشارك".
وأتم تصريحات قائلًا :"الأهلي كلمني وأنا أيضا كنت بحاجة إليه، وعدت للنادي الأهلي من أجل العودة للمنتخب المصري، وشاركت في المباريات ولكن للأسف لم انضم للمنتخب".