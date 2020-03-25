رياضة | رمضان صبحي يرد على حقيقة الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يرد على حقيقة الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إعارته للنادي الأحمر من صفوف هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لم تستغرق وقتا طويلا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"المفاوضات مع الأهلي للعودة هذا الموسم لم تستغرق وقت طويلا".

وتابع :"الكابتن محمود الخطيب اتصل بي وتم الاتفاق على كافة الأمور ونادر شوقي أنهى المفاوضات مع نادي هيدير سفيلد تاون".

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وواصل :"في المرة الأولى الإعارة انتهت في 48 ساعة وعدت للنادي الأهلي".

وزاد :"الموقف حاليا أنا متواجد في النادي الأهلي، ومتبقي على إعارتي حتى نهاية يونيو ومن الممكن أن تمتد والجميع يترقب النظام العالمي وما سيحدث".

وأشار :"لم يدخل النادي الأهلي في أي مفاوضات حاليا مع النادي الإنجليزي، ولا يوجد هذا الأمر في الوقت الحالي".

