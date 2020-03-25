رياضة | رمضان صبحي يكشف تفاصيل إصابته ويبرئ طبيب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف تفاصيل إصابته ويبرئ طبيب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها وحرمته من التواجد مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"بذلت مجهود كبير في بطولة إفريقيا، ولم أحصل على إجازة عقب انتهائها وشاركت مع الأهلي في الجونة ثم سافرت لتونس وهو ما تسبب في إجهادي".

وأضاف :"استفدت من الإصابة بضرورة الحفاظ على مواعيد النوم، فهو أمر هام للغاية".

وواصل :"الإصابة كانت كبيرة فالإصابة كانت عبارة عن مزق في الخلفية في منطقة الوتر الخلفي، وكانت مساحته كبيرة للغاية".

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وتابع :"لم أفضل الحديث عن هذه الإصابة في هذا التوقيت رغم الأخبار التي سمعتها وقرأتها".

وأشار :"الجهاز الطبي للنادي الأهلي قام بتشخيص الإصابة بشكل صحيح، الطبيب لن يقوم بإدخال اللاعب إلى الملعب، هو يضع المدىة الزمنية المتوقعة للعودة من الإصابة".

وأشار :"عقب مرور 8 أسابيع شعرت بألام، وقررت الخروج من الملعب، حتى لا تتكرر الإصابة".

وزاد :"لم أسافر إلى الخارج أو تابعت حالتي هناك، والآن أصبحت جاهزًا للمشاركة ولكن للأسف تم تعليق النشاط الكروي".