رياضة | رمضان صبحي يكشف علاقته بمحمد صلاح وموقفه من انضمامه للمنتخب الأوليمبي بالأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف علاقته بمحمد صلاح وموقفه من انضمامه للمنتخب الأوليمبي بالأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجمهور تقبلت حديثي عن محمد صلاح ومسألة تواجده في أولمبياد طوكيو، هذا الأمر ليس من تخصصي ولكنه تخصص الجهاز الفني".
وتابع :"غرضي من التصريح في هذا التوقيت هو الحفاظ على اللاعبين، هل من الطبيعي أن يتم الحديث عن اللاعبين الكبار في التوقيت الذي تأكدنا بعده صعودنا لأولمبياد طوكيو".
وواصل :"كنت أحضر لكي أرد على هذه المسألة في المؤتمر الصحفي.. هدفي كان الحفاظ على اللاعبين، وتعلمته من كباتن النادي الأهلي".
وزاد :"محمد صلاح هنأني بالصعود للأولمبياد وأبلغني بأن أهنئ المنتخب بعد الصعود للأولمبياد".
وواصل :"علاقتي مع محمد صلاح جيدة وفي إنجلترا كنا على تواصل، لكن عندما عدت إلى القاهرة العلاقات أصبحت قليلة مثل الأول".
وأكمل :"أنا لاعب في الفريق واختيار اللاعبين الكبار للمنتخب الأوليمبي ليست من اختصاصاتي هو أمر خاص به ونقدره ونحترمه".