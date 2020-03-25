رياضة | رمضان صبحي يكشف علاقته بمحمد صلاح وموقفه من انضمامه للمنتخب الأوليمبي بالأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يكشف علاقته بمحمد صلاح وموقفه من انضمامه للمنتخب الأوليمبي بالأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب التي دفعته للرد على مسألة انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأوليبمي في أولمبياد طوكيو.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجمهور تقبلت حديثي عن محمد صلاح ومسألة تواجده في أولمبياد طوكيو، هذا الأمر ليس من تخصصي ولكنه تخصص الجهاز الفني".

وتابع :"غرضي من التصريح في هذا التوقيت هو الحفاظ على اللاعبين، هل من الطبيعي أن يتم الحديث عن اللاعبين الكبار في التوقيت الذي تأكدنا بعده صعودنا لأولمبياد طوكيو".

وواصل :"كنت أحضر لكي أرد على هذه المسألة في المؤتمر الصحفي.. هدفي كان الحفاظ على اللاعبين، وتعلمته من كباتن النادي الأهلي".

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وزاد :"محمد صلاح هنأني بالصعود للأولمبياد وأبلغني بأن أهنئ المنتخب بعد الصعود للأولمبياد".

وواصل :"علاقتي مع محمد صلاح جيدة وفي إنجلترا كنا على تواصل، لكن عندما عدت إلى القاهرة العلاقات أصبحت قليلة مثل الأول".

وأكمل :"أنا لاعب في الفريق واختيار اللاعبين الكبار للمنتخب الأوليمبي ليست من اختصاصاتي هو أمر خاص به ونقدره ونحترمه".