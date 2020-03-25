الامارات | توزي: الإمارات نجحت مبكراً في اتخاذ التدابير الضرورية ضد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن توزي: الإمارات نجحت مبكراً في اتخاذ التدابير الضرورية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق النصر، البرتغالي أنتونيو توزي، إن «الإمارات اتخذت مبكراً كل التدابير الضرورية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد»، مشيراً إلى أن ذلك انعكس إيجاباً في حالة الهدوء التي تسيطر على الجميع داخل الدولة، بعكس اللحظات الصعبة التي تسيطر على المشهد في الكثير من الدول الأوروبية.

وقال توزي إنه ملتزم بالبقاء في المنزل، وينصح الجميع أيضاً بعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى، مؤكداً أن العالم قادر على تجاوز اللحظات العصيبة والتغلب على الوباء.

وأثنى توزي في حديث إلى صحيفة «ديسبورتو موندو» البرتغالية أمس على ما قامت به حتى الآن الإمارات، وقال: كل شيء هنا هادئ، ولا يوجد ذعر بسبب هذا الوباء، صحيح أن دوري الخليج العربي تم تعليقه حتى إشعار آخر، لكنه أيضاً قرار موفق حتى نحد من انتشار هذا الفيروس. وأضاف أنه يتبع الارشادات الصادرة عن الجهات الصحية لمجابهة المرض.

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وأشار إلى أن من بين التدابير التي اتخذتها الإمارات بصورة مبكرة تعليق جميع الأنشطة الرياضية سواء للأندية أو المنتخبات، بجانب إغلاق الصالات الرياضية والمنتجعات والشواطئ العامة، حتى المساجد، وذلك لمنع التجمع بين الناس.

وحول النصيحة التي يمكن أن يقدمها في هذه الأوقات ليس لمشجعي كرة القدم فقط بل للجميع، قال: «عليهم اتباع التوصيات الطبية والبقاء في المنازل، والتزام التوجيهات الصادرة من قبل الجهات الحكومية».

أكد مهاجم النصر أنه لا يخرج إلا للضرورة القصوى، ويثق في تغلب العالم على الفيروس قريباً.