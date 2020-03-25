الامارات | عمار الجنيبي: أتدرب ساعة يومياً في صالة رياضية بمنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الجنيبي: أتدرب ساعة يومياً في صالة رياضية بمنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي أنه خصص صالة رياضية صغيرة في منزله للتدرب فيها خلال فترة توقف مسابقات كرة القدم، بعد قرار اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين بتعليق الأنشطة الرياضية، بما فيها دوري الخليج العربي لمدة أربعة أسابيع بسبب التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد « كوفيد 19».

وأشار إلى أنه يتدرب يومياً لمدة ساعة في الصالة الرياضية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: خطوة التدرب في صالة رياضية خاصة بمنزلي جاءت بهدف المحافظة على لياقتي البدنية وجاهزيتي في حال صدور قرار بعودة النشاط الرياضي في أي لحظة».

وأضاف: «توقف المسابقات الكروية المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي يحتم عليّ كحكم دولي أهمية الاستمرار في التدريبات بكل جدية وفق برنامج تدريبي محدد، بجانب التنسيق مع المسؤولين في لجنة الحكام في اتحاد الكرة».

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وأكد عمار الجنيبي أنه كحكم استفاد كثيراً من الورشة الأخيرة التي نظمتها لجنة الحكام واستمرت يومين بشأن عمل تقنية الحكم الفيديو المساعد (الفار)، بمشاركة 54 حكماً وحكماً مساعداً من حكام الفريق الأول بحضور المدير الفني بالمجلس التشريعي الدولي لكرة القدم ديفيد إيلاري. وقال إن الورشة ركزت على أهمية قيام الحكم بسرعة اتخاذ القرار وعرض الحكم الفيديو أفضل اللقطات والزوايا للحالات في الملعب، بما يمكن حكم الساحة من اتخاذ القرار الصحيح، وكذلك المساعدة في عملية استدعاء حكم الساحة في الحالات التحكيمية الواضحة، مشدداً على أن مثل هذه الأمور من شأنها مساعدة قضاة الملاعب على التقليل من الأخطاء التحكيمية خلال المباريات المختلفة.

وأشار إلى أن مدير إدارة الحكام في اللجنة باتحاد الكرة، علي الطريفي، يقوم كل أسبوع باختيار بعض الحالات التحكيمية مثل حالات الطرد ولمسات اليد وركلات الجزاء وحالات التسلل وغيرها، ثم يرسلها إلى الحكام على بريدهم الإلكتروني، ثم يقوم بعدها بتلقي إجاباتهم، وعلى إثرها يقوم بدوره بإرسالها إلى اللجنة في الاتحاد الدولي لكرة القدم للإجابة عليها.

وأوضح أن مدير إدارة الحكام يقوم بمقارنة إجابات الحكام مع الإجابات التي تلقتها لجنة الحكام من اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبعد ذلك يشرح المعايير المتعلقة بهذه الحالات لقضاة الملاعب، معتبراً أن هذا الأسلوب فيه فائدة كبيرة جداً للحكام، لأنه يعتمد على تبادل وجهات النظر وإقامة نقاش حول مختلف الحالات.

عمار الجنيبي يحاول الحفاظ على لياقته البدنية حتى يكون جاهزاً في حال صدور قرار باستئناف نشاط كرة القدم.

لجنة الحكام تستطلع وجهات نظر قضاة الملاعب أسبوعياً حول الحالات الجدلية.