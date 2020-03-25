الامارات | رئيس «فورمولا1»: سننظم بين 15 و18 سباقاً فقط هذا العام

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فورمولا1»: سننظم بين 15 و18 سباقاً فقط هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لسباقات «الفورمولا1»، تشايس كاري، أول من أمس، أن برنامج بطولة العالم للفئة الأولى سيتضمن بين 15 و18 سباقاً، رغم التأجيلات والإلغاءات التي تسبب بها فيروس «كورونا» المستجد.

وكان من المقرر أن يشهد موسم 2020 من بطولة العالم للفئة الأولى عدداً قياسياً من السباقات يبلغ 22 سباقاً، ولكن تم تأجيل ستة منها حتى الآن، فيما ألغي سباقان.

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الإلكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 يونيو، في حين كان من المفترض أن يبدأ الموسم في 15 مارس على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية.

لكن فيروس «كوفيد-19» أطلّ برأسه في البطولة بقوة قبل يومين من السباق الرئيس، مع إعلان فريق ماكلارين انسحابه من السباق بعد ثبوت إصابة أحد أفراده به.

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وقال كاري في بيان صحافي: «ندرك حقيقة وجود خطر محتمل بتأجيل مزيد من السباقات المسجلة في البرنامج حالياً، لكننا نتوقع مع شركائنا أن يبدأ الموسم في لحظة أو أخرى هذا الصيف مع برنامج منقح من 15 إلى 18 سباقاً».

مبدئياً، ستكون جائزة أبوظبي الكبرى آخر سباق يقام هذا العام في نهاية نوفمبر المقبل، بيد أن كاري أوضح أنه «نتوقع أن يمتد الموسم إلى ما بعد السباق الختامي المقرر في مبدئياً في نهاية الأسبوع من 27 إلى 29 نوفمبر».

وقال: «لا يمكن التنبؤ في الوقت الحالي ببرنامج أكثر دقة بسبب الطبيعة المتقلبة جداً للظروف، لكننا نأمل في الحصول على رؤية أوضح للوضع في البلدان المضيفة لنا، إضافة إلى إمكانات التنقل في الأشهر المقبلة».

وألغي حتى الآن سباقا أستراليا وموناكو، بينما

لاتزال سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان التي كانت مقررة بين 27 الجاري، والسابع من يونيو، تأمل دائماً في الحصول على إمكانية العودة إلى برنامج بطولة العالم.