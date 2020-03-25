الامارات | اتحاد الجوجيتسو يفعّل العمل عن بُعد ويحث على التدريبات المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يفعّل العمل عن بُعد ويحث على التدريبات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تفعيل منظومة العمل عن بُعد، «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق باتباع التدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وقال الأمين العام للاتحاد، فهد علي الشامسي: «تنسجم هذه الخطوة مع الجهود الوطنية الحثيثة، والتضامن بين شرائح المجتمع المختلفة، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتوائه، في الوقت الذي قدمت دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في التعامل مع هذه الجائحة بشكلٍ استباقي منذ اللحظات الأولى».

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وشدد اتحاد الجوجيتسو على ضرورة التزام جميع الأندية المحلية، والأكاديميات، ومراكز التدريب، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وإيقاف التدريب حتى إشعار آخر، انطلاقاً من حرصه على سلامة الموظفين واللاعبين على حد سواء، إلا أنه في ظل إغلاق كل الصالات والمنشآت الرياضية في الدولة، ارتأى الاتحاد أن مثل هذه الإجراءات لا يجب أن تكون عائقاً أمام اللاعبين وغيرهم من أفراد المجتمع، لمتابعة السعي نحو تحقيق المزيد من التطور والتقدم.

فأطلق اتحاد الجوجيتسو ومجموعة من أبرز الرياضيين حملة تُشجع على الانضمام إليهم في تدريباتهم اليومية، تحت شعار «ابقَ آمناً وحافظ على لياقتك من منزلك»، وذلك من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي تستضيف البطل فيصل الكتبي، أيقونة الجوجيتسو في الدولة، وأشهر النجوم الإماراتيين.

وقال الكتبي: «نُشجع الناس على التصرف بمسؤولية والحفاظ على لياقتهم أثناء وجودهم في المنزل، وندعوهم إلى الانضمام إلينا في تعزيز الأجواء الإيجابية، ونشر الوعي من خلال مشاركتنا مقاطع الفيديو لتدريباتهم والتقدم الذي يحرزونه».