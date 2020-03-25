الامارات | مروان محسن ينفي تمديد تعاقده مع الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ينفي تمديد تعاقده مع الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مروان محسن، أنه لم يتحدث معه أحد لتمديد تعاقده حتى الآن. وقال مروان محسن في تصريحات إعلامية، أمس، إنه يشعر بالحزن، للهجوم الذى يتعرض عليه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه «يتعرض للهجوم والسخرية، بشكل لا يمكن وصفه ولا يستطيع ترجمته، سواء ظهر بشكل جيد أو العكس». وأوضح أنه «مستمر في التدريبات داخل المنزل، للحفاظ على لياقته البدينة، في ظل توقف مسابقة الدوري المصري».