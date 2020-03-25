الامارات | «الرابطة» تطلع الأندية على كل السيناريوهات في حال استئناف المسابقات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تطلع الأندية على كل السيناريوهات في حال استئناف المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت رابطة المحترفين اجتماعاً عن بُعد مع المديرين التنفيذيين في شركات كرة القدم لأندية دوري الخليج العربي، عبر تقنيات حديثة مكّنت جميع المشاركين من الاطلاع على التقارير المعروضة عليهم من قبل المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، الذي قاد الاجتماع.

واستعرض الحوسني تقريراً عن الإجراءات الاحترازية، وتوجيهات الجهات المختصة في ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، وكذلك عرض على الأندية السيناريوهات المطروحة في حال استئناف مسابقات الرابطة، وعلى رأسها دوري الخليج العربي، في أبريل أو مايو المقبلين، لكن من دون أن تكشف الرابطة عن فحوى هذه السيناريوهات، وذلك حتى يكون الجميع مطلعاً على سبل التعامل عند صدور أي قرار من الجهات المختصة لاستئناف النشاط الرياضي.

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وشدد الحوسني، في تصريح صحافي، على ضرورة تطبيق العمل عن بُعد، وتعقيم المنشآت الرياضية ومناطق العمل داخل الأندية.

وحث الحوسني الأندية على تأمين سلامة الجميع، سواء كانوا لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية، وكل العاملين، ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال المدير التنفيذي لشركة الوحدة، عبدالله سالم الجنيبي، في تصريح صحافي: «كانت تجربة فريدة ومميزة، من خلال عقد اجتماع عن بعد، تطرقنا للعديد من القضايا المهمة، حيث شهد الاجتماع سلاسة ووضوحاً في عرض كل الأمور التي تخص الأندية، والحفاظ على السلامة العامة للجميع».