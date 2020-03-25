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أتلانتا الإيطالي يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إصابة حارس مرماه ماركو سبورتيلو بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن السلطات الصحية أبلغت النادي، بأن نتيجة اختبارات فيروس كورونا الخاصة بالحارس ماركو سبورتيلو، جاءت إيجابية.

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وأشار أتلانتا إلى أنه لم تظهر أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا على سبورتيلو، حتى الآن.

وأكد النادي أن الحارس وكل لاعبي الفريق الأول، في حجر صحي حاليا، من المقرر أن ينتهي يوم 27 مارس الجاري.

ويعد سبورتيلو أول لاعب في نادي أتلانتا يتعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، لكنه ليس الأول بين أندية «الكالتشيو»، حيث سبقه إلى ذلك العديد من اللاعبين على غرار ثلاثي يوفنتوس، دانييل روغاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا، إضافة إلى 6 لاعبين في سامبدوريا، و4 في فيورنتينا وغيرهم من اللاعبين.

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