شكرا لقرائتكم ياسر ابراهيم: طالبت فرج عامر بعدم المغالاه لاتمام انتقالي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فترة مفاوضة الأهلي مع سموحة كانت الأصعب في السنوات الماضية.

وأكد ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقدت جلسة مع المهندس فرج عامر من أجل عدم المغالاة مع مسؤولي الأهلي لرغبتي في الانتقال للأهلي"

وتابع: "أشكر المهندس فرج عامر لانه استجاب لطلبي وأتم الصفقة وهو صاحب فضل كبير عليا"