شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لدى عروض واتفاقات كانت ستتم بعد دورة طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن تلقيه عروضا تدريبية قوية بعد انتهاء مهمته مع الفراعنة، موضحا أن أحد هذه العروض ارتقت لمرحلة الاتفاقات، على أن تتم بعد دورة طوكيو 2020، ولكن تأجيل الأولمبياد أجل رحيله عن المنتخب.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم " مع الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت، اليوم الثلاثاء، أن تدريبه للمنتخب الأولمبي تكليف وأنه مستمر في مهمته مع المنتخب الأولمبي إلى صيف 2021.

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وتابع مدرب فراعنة الأولمبي قائلا: "اتحاد الكرة مبخلش علينا، كان محتمل نقايل البرازيل وده جهد محترم، مش زعلانين على واقع التأجيل لأننا ضمن منظومة كاملة متوقف فيها النشاط في العالم كله".

وحتم غريب: "نُعيد تنظيم أنفسنا، عقدت اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة لبحث خطة الاعداد، وعندي كل اللاعيبة التي شاركت في بطولة تحت 23 سنة مستمرة في الدورة الأولمبية بعد التأجيل، لأن لوائح البطولة ثابته، وما تغير هو موعدها فقط".