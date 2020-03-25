شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: تحملنا 25 مليون جنيه مديونات الاتحاد وندرس دعم 500 ناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحملت 25 مليون جنيه من مديونات الاتحادات الرياضية لدى استاد القاهرة الدولي، موضحا أن هذا القرار جاء مراعاة للظروف التي تمر بها الرياضة في مصر وحرصا على وزارة الشباب والرياضة على القيام بدورها في دعم هذه الاتحادات.
وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم " مع الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشباب والرياضة، تدرس تقديم الدعم لبعض الأندية، موضحا أن الدعم قد يشمل 500 ناد من أصل ما يقرب من 1200 ناد، هم مجموع الأندية الرياضية في مصر.
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