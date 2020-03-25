شكرا لقرائتكم هشام حطب: قرار تأجيل الأولمبياد كان متوقعا.. وقد يكون لصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام كان متوقعا.

وأضاف حطب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم " مع الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت، اليوم الثلاثاء، أنه ربما يكون قرارا لصالح البعثة الأولمبية المصرية خاصة إذا أثمرت الجهود القانونية عن رفع الحظر والإيقاف على منتخب الأثقال.

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وتابع: "هناك لاعبون قد يستفيدوا من هذا التأجيل مثل البطل الأولمبي إيهاب عبد الرحمن، خاصة أنه لم يحصل بعد على فترة التأهيل الكافية.

وأكد رئيس الأولمبية أن هناك اجتماعات خلال الأيام المقبلة لوضع الخطة البديلة للاستعدادات.