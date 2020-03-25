شكرا لقرائتكم الشحات: سأخضع لجراحه بسيطه للتخلص من الاصابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين الشحات لاعب الاهلي انه سيخضع لجراحه بسيطه خلال الايام القادمه للتخلص من الاصابه والعودة مرة اخرى للمتسوى الذي ينتظره الجميع. واكد الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان سيخضع لجراحه الفتاق الذي كانت لها تأثير على مستواي خلال الفترة الاخيرة . واضاف لاعب الاهلي ان علاقته بفايلر مميزه جدا وانه ينتظر العوده للملاعب مرة أخرى لتقديم المستوى الذي ينتظره الجميع وتحقيق البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشحات: سأخضع لجراحه بسيطه للتخلص من الاصابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.