شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: الأهلي حلم اي لاعب و اللي يعدي جنب السور بياخد بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النادي الفريق الأحمر كبير وله قيمة كبيرة والأكثر تتويجا في العالم.
وقال ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "النادي الأهلي أي لاعب يحلم بالانضمام لصفوفه بسبب تاريخه واستقراره".
وتابع: "كفاية اللي بيعدي من جنب النادي بياخد بطولات، أنا أخدت في فترة قليلة وخدت دوري وسوبر مصري"
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