شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: تجميد النشاط جاء تدريجيا بالتوازي مع توجهات الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تداعيات قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية كبير على الرياضيين المصريين، لكن الأولوية كانت يجب أن تكون لصحة المجتمع في هذا الظرف الطارئ.

وأضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم " مع الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت، اليوم الثلاثاء، أن قرارات تجميد النشاط جاء بشكل تدريجي ومتوازي مع السياسة العامة للدولة المصرية، موضحا أن الوزارة كانت حريصة على استمرار النشاط لكن مع اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية كان لابد من اتخاذ قرار موزاي أيضا.

وتابع وزير الرياضة، أن الاستعدادات للدورة الأولمبية بعد تأجيلها لمدة عام لتقام عام 2021 بدلا من 2020، ستسير على قدم وساق ولن يحدث تراجع في اعدادا اللاعبين المؤهلين للأولمبياد وعددهم 93 لاعبا ولاعبة.

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وأضاف أن هناك اجتماعات مع رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات، وجارى العمل على دراسة لتجهيز اللاعبين للأولمبياد على الشكل الأمثل.

وأكد الوزير أن القرار المبدئي فوز العلم بقرار التأجيل هو منح اللاعبين راحة سلبية كما يسرى ذلك على كل قطاعات المجتمع.