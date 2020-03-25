شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: افتقد عبد الله السعيد في تشكيلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أنه يفتقد تواجد عبد الله السعيد في تشكيلة القلعة الحمراء. أضاف رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 أن عبد الله السعيد يمنحنى راحة كبيرة في الملعب ويجعلني ألعب السهل وأصل بأفضل طريقة ممكنة وهو أكثر لاعب أفتقده في الأهلي حالياً. أوضح رمضان صبحي ان هناك لاعبين تعلم منهم الكثير أمثال حسام غالي وعماد متعب وإكرامي لكن هذا لا يخص شعوره بفقدان السعيد لأنه لاعب كبير للغاية ويجيد اللعب بمركزه بشكل غير عادي وأتمني له التوفيق في المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي: افتقد عبد الله السعيد في تشكيلة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.