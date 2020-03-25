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إصابة فرانسيسكو باكو سانز بفيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل تعرض فرانسيسكو باكو سانز، لاعب فريق السابق، ونجل رئيس النادي الملكي الأسبق، لورينز سانز، للإصابة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، كما ذكرت اليوم وسائل إعلام إسبانية.

 

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وتوفى لورينزو سانز، رئيس النادي الملكي السابق في الفترة بين 1995 و2000 الأحد الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

 

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن باكو صاحب الـ"47" عامًا والذي لعب فى وقت سابق مع فريق شباب ريال مدريد، وريال أوفيديو، وريال مايوركا، قد أُصيب بالفيروس القاتل بعد يوم واحد من وفاة والده.

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