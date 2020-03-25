شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: أيمن اشرف نصحني بالانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أيمن أشرف، زميله بالفريق، نصحه بالانتقال للأهلي خلال تواجده في سموحة.
وقال ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عندما فاوضني الأهلي، تحدثت مع أيمن أشرف فهو صديقي، وقالي مينفعش ترفض النادي الأهلي"
وتابع: "هناك فروق كبيرة في طريقة اللعب يين فايلر ولاسارتي، ولكن الأخير كنت بشارك معه أساسي لان مكنش فيه حد"
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