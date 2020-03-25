شكرا لقرائتكم محمد عنتر يكشف تفاصيل انتقاله للزمالك رغم تهنئته على اللانضمام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد عنتر لاعب الزمالك عن كواليس مفاوضات الأهلي معه لضمه إلى صفوف قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء.

قال عنتر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "كلمني علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالأهلي وقالي تعالى الاهلي، وروحت وقابلت كابتن ناجي خليل عضو اللجنة الفنية وقتها، وطلب مني الانتقال للأهلي ولم أمانع واحضر لي العقود وطلب مني التوقيع، ولكنني رفض التوقيع وطلبت منه انهاء الأمر مع نادي الأسيوطي".

تابع: "قلت لكابتن ناجي الأهلي فوق دماغي، ولكن خلصوا مع الأسيوطي ، قالي ده الأهلي ازاي ترفض توقعه له، وأصريت على موقفي، وتركت الجلسة ومشيت، ووقتها الزمالك لم يكن دخل طرفا في المفاوضات.

أكمل: "اتفقت ادارة الأهلي مع سيف الاسيوطي واتفقوا على قيمة الصفقة بـ13 مليون جنيه واستمرت الجلسة حتى بعد الثانية عشر منتصف الليل، وطلب الأهلي تأجيل المفاوضات لاستطلاع رأي محمود الخطيب رئيس النادي، وأبلغوا مسئولي الأسيوطي بالرد في اليوم التالي، بخلاف أنهم كانوا يرغبون في تقسيط الصفقة النصف والنصف الآخر على دفعات".

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أردف: "دخل الزمالك في الصفقة وحسمها في غضون نصف ساعة ومرتضى منصور رفع التليفون على محمود الاسيوطي وأبلغه برغبته في ضمي، وقال له عايز اقعد معاك دلوقتي ومحمود الاسيوطي قاله قله ابعتلي احمد مرتضى واسماعل يوسف لحسم الصفقة".

كشف: تامر النحاس وكيل أعمالي كان يرغب في انتقالي للأهلي وعرضني على عدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ في البداية ورفضوا قبل أن يرحبوا بضمي فيما بعد، ولكن الزمالك هو من نجح في حسم الصفقة، مضيفا أن علي ماهر وهادي خشبة هنأوه على الانضمام للأهلي قبل أن يعلموا بتطورات مفاوضات الزمالك".

استطرد: "ركبت السيارة مع سيف الاسيوطي، وتوجهت الى مدينة اكتوبر، وابلغت عمي بالقدوم الى الأهلي، وبعد وصولي إلى أكتوبر، فوجئت بسيف الاسيوطي يخيرني بين الأهلي والزمالك، وقلت له ليس لدي مشكلة وانا لاعب محترف، وقلت له اللي يقدر النادي هروحه، وفوجئت بأحمد مرتضى واسماعيل يوسف امامي، وقلت لهم يلا بينا على الزمالك، وابلغت عمي أن يأتيني للزمالك ولكن مسئولي الأهلي رفضوا ان ينتقل خشية من تغيير موقفي معهم، وتحدثت مع تامر النحاس بعد انهاء المفاوضات مع الزمالك ومرتضى منصور مسك التليفون وقاله خد الواحد فسحه عشان جاي من الصعيد وابقى هاته عشان الاسغناء معايا".

ختم حديثه: "عايز اشكر ايهاب جلال لأن هو من طلبني في الزمالك والح على التعاقد معي".