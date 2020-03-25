شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: انتقال محمد عنتر للزمالك كلف الأهلي 42 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنها قرارات حكيمة، حيث أنه أول من طالب بتطبيق حظر التجوال على المواطنين.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: العقل والمنطق بيقول لا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، والمفروض نقعد في بيتنا الـ14 يوم الجايين في فترة حظر التجوال بدل ما نقعد في المستشفيات.

تابع: النهاردة صرفنا كل المستحقات وكله خد مستحقاته من موظفين وعاملين بالنادي رغم الأزمة المالية اللي بيواجهها النادي، وبنحضر لصرف جزء من المستحقات اللاعبين يوم الخميس.

Advertisements

كشف أن انتقال عنتر للزمالك كلفت الأهلي 42 مليون جنيه بعد ما خطفته من الأهلي، وبيقعدوا يقولوا مهندس الصفقات في الاهلي رغم اني خدت منه عمرو زكي وفوجئوا بيه بيلعب مبارا المقاولون العرب، ومصطفى جعفر وأحمد الكاس وخطفته من الأهلي، ومش بيروح الاهلي من الزمالك غير اللي قرفانين منهم".

أوضح: اتفقت مع محمود الأسيوطي وبعتله احمد مرتضى واسماعيل يوسف وخلصوا الصفقة وخدت الاستغناء، وتامر النحاس الاهلاوي قوي حاول ياخده، وقفل التليفونات وعرفت أصله وقلت فسح عنتراحنا خلاص خلصناه وخدنا الاستغناءن وتاني يوم مسئولي الاهلي قالوا ايه الاهدار العام ده؟".

أضاف: "صلاح محسن لاعب الأهلي كان ممكن اخلصه بـ12 جنيه ودخلت في فاوضات مع انبي للمزايدة على الاهلي اللي خلصه بـ42".