شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف عن وصول عرض مغري لرزاق سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك عرض وصل النادي بخصوص رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري من خارج مصر بقيمة مالية جيدة ، ولكن لن ننظر فيه قبل استطلاع رأي الجهاز الفني الذي قد يتمسك باستمراره في الموسم القادم.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "كل ما ينشر عن رحيل محمد عنتر وكاسونجو ومصطفى فتحي ومحمود علاء غير صحيح ولا يوجد حديث عن رحيل أي لاعب.

شدد على أن النادي يلتزم بسداد رواتب الموظفين واللاعبين، وعلى الجميع تحري الدقة في المعلومات التي ينقلها عن الزمالك قائلا: "والله الزمالك نادي مصري وابعدوا عنه".