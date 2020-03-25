شكرا لقرائتكم الشحات: لو حصلت على 150 مليون لجلست في المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسين الشحات لاعب الاهلي ان الضجة الكبيرة التي حصلت على قصة انتقالي للقلعة الحمراء بخصوص المبلغ المالي الكبير ليس لها اساس من الصحة.
واضاف الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق انني لو حصلت على مبلغ 150 مليون لجلست في المنزل ، مؤكدا انني اجتهد داخل الملعب للظهور بشكل جيد مع الفريق ومن اجل تحقيق البطولات .
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