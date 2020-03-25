شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم: الزمالك عرض عليا فلوس أكتر ولكني فضلت استقرار الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نادي الزمالك فاوضه خلال قيام مسئولي الأهلي مع المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة.
وأكد ياسر إبراهيم في مداخلة تليفونية في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك في تلك الفترة عرض عليا فلوس أكثر من الأهلي"
وتابع: "أحترم نادي الزمالك وهو نادي كبير أيضا، ولكنني أخترت الأهلي بسبب الاستقرار الكبير داخل القلعة الحمراء"
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