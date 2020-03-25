شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: خماسية صن داونز كابوس مش ها يتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أن خماسية صن داونز كابوس يستحيل أن يتكرر مجداً في كرة القدم.
أضاف رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 أن المباراة لن تتكرر وأن ما حدث كان ممكنا تفاديه لو كان اللاعبين الكبار متواجدين بالتشكيلة لأن لديهم الكثير من شخصية المباريات الحساسة.
وقال رمضان صبحي أنه لا يوجد 10 من حسام عاشور أو شريف إكرامي وأمثالهم في الكرة المصرية وبالتالي تواجدهم له تأثيره بشكل كبير.
وأوضح ان حسام عاشور لاعب كبير لن يتكرر في الأهلي لأنه انسان نقي ويمتلك شخصية الأهلي القيادية.
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