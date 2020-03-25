شكرا لقرائتكم تشيلسي يوافق على عودة ويليان للبرازيل للتواجد بجوار عائلته خلال أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة إدارة تشيلسي، على طلب الجناح البرازيلى ويليان، للعودة إلى بلاده، خلال الفترة الحالية، من أجل التواجد بجوار عائلته، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن تشيلسي سمح لنجمه ويليان للعودة إلى البرازيل، بعد الطلب الذى تقدم به لإدارة النادى، من أجل الإطمئنان على زوجته وأولاده، فى ظل تفشى فيروس كورونا.
كان نجم البلوز، قد صرح لصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فى وقت سابق، قائلا:" أحاول الحصول على إذن من النادى، من أجل العودة إلى البرازيل، للإطمئنان على عائلتى".
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