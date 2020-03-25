شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: عارف مين فتن للإعلام في خناقة أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي أنه يعلم جيداً من سرب خبر خناقته بأليو بادجي زميله بالفريق خلال تدريبات الفريق.

وقال رمضان صبحي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم 2 الأمر نرفزة ملعب وأن الأمر انتهى بعدها بدقائق قليلة لكنه يعلم من سرب الخبر خاصة وان الملعب مغلق ولم يكن معنا أحد خلال تدريبات الفريق.

وأكد رمضان صبحي أن الأمر ليس بالصورة التي صورها الإعلام ونقلها الجميع خاصة وأن الأمور التي تحدث في مثل هذه المواقف نرفزة ملعب فقط.