شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل جلسة الخطيب وحسام عاشور.. نصيحة و3 عروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد رفض تجديد عقد حسام عاشور، وعرض عليه الاعتزال بإقامة مباراة تكريمية، وتحمل النادي تكاليف دورات تدريبية وتأهيلية للاعب.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع حسام عاشور، وأبرز ما جاء فيها نصيحة و3 عروض من رئيس النادي إلى اللاعب.

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لبى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رغبة حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير بعد ظهر اليوم.

وقال عاشور إنه شرح للكابتن محمود الخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة، وأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

ونصحه الكابتن الخطيب بالاعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي تلخص في عدة نقاط أولها:

استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف)، نظرًا لتاريخه، على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي، وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنيًا أو إداريًا حسبما يُقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، والنقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.