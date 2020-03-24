شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لديه رغبة قوية في التجديد لباتريس كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية رغبة النادي في تجديد التعاقد مع المدير الفني باتريس كارتيرون.

أضاف الغندور أن الزمالك لديه رغبة قوية لكن الملف مؤجل حالياً لعدم وجود رؤية واضحة للظروف التي تمر بها الكرة المصرية والعالمية بشأن فيروس كورونا ومحاربة الدولة له بشكل كبير.

أوضح خالد الغندور أن عقد كارتيرون ينتهي في 30 يونيو المقبل لكن النادي أمامه المزيد من الوقت ولم ينتهي من حسم الملف لحين وضوح الرؤية.